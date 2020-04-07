Bayram ikramiyesi hangi gün hesaplara yatacak? İkramiye nasıl ve nereden alınır? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri emekliler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yılın ilk ikramiyesini alacak olan emekliler müjdeli haberin verildiği günden itibaren ödeme tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye nasıl ve nereden alınır? İşte ödeme tarihleri...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ
İkramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;
-17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
-20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
-23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
-25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da yapılacak.
4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise, 11 Nisan'da
EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, emekli bayram ikramiyelerinin 11 Nisan 2020 tarihine kadar PTT aracılığyla vatandaşların evlerine gönderileceğine yer verildi. Açıklamada, bu süreçte vatandaşların evlerinden çıkmamaları gerektiğinin altı çizildi.
BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?
Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmediği konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak belirlenmiş olup buna herhangi bir zam uygulanmadı. Bu yıl da bayram ikramiyeleri 1000 tL olarak yatırılacak.
65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLER İKRAMİYEYİ NASIL VE NEREDEN ALACAK?
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali/kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu hatırlatan bankacılar, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerin valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletildiğini belirtiyor.
Şubeler, iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi, müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.
İŞ KAZASI MAĞDURU DA ALABİLECEK
İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da ikramiyeden faydalanabiliyor. Bunlara ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
İKRAMİYE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler 1.000 TL ikramiye alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabiliyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan dul eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenir.
Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alır. İki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksekse o dosya baz alınır. Örneğin dul eş hem babasından, hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasında aylığının oranı yüzde 75, babasından ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 750 TL bayram ikramiyesi alır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
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