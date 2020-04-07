Başkan Erdoğan açıkladı: Koronavirüs sebebiyle o vatandaşlara da nakdi ve gıda yardımı! İşsiz kalan herkese...

KİMLERE VERİLECEK?

1000 TL 'lik korona nakdi yardımı , Bakanlıktan sosyal ödeme alanlara verilmişti. Berat Albayrak ise bunun kapsamının genişletileceğini ve daha fazla vatandaşa hem nakdi hem gıda yardımı yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da bugün yaptığı açıklamada 2 milyon 300 bin haneye daha yardım yapılacağını söyledi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.

Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.