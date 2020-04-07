Altın rekor kırdı

haftaile rekor kıran gram altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altınçıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Altının ons fiyatı da 1.632 dolar seviyesinde seyretti. Analistler, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.