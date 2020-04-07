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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 Gazete
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    Altın rekor kırdı

    Geçen hafta 348 lira ile rekor kıran gram altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 358 liraya kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

    Altın rekor kırdı
    Geçen hafta 348 lira ile rekor kıran gram altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 358 liraya kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Altının ons fiyatı da 1.632 dolar seviyesinde seyretti. Analistler, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

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