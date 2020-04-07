7 Nisan evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı alanlara sosyal yardım ödemesi var mı?

Evde bakım parası yatan iller 7 Nisan! Evde bakım maaşları bu ay yatacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal yardımlar yatırılmaya başlanırken, evde bakım maaşlarının akıbeti de merak konusu oldu. Evde bakım parası yatan iller, bu yardımı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 7 Nisan evde bakım parası yatan iller hangileri? Evde bakım maaşları evde mi alınacak? İşte detaylar…

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER!

İl il yatırılan evde bakım parasının 7 Nisan 2020 tarihi itibariyle henüz hiçbir ilde yatırılmadığı öğrenildi.

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ VAR MI?

Evde Bakım Maaşı alan vatandaşların 1000 TL sosyal yardım parası ödemelerinden yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama işlemini yapmaları gerekmektedir. e-Devlet şifreniz ve T.C. numaranız ile, e- Devlet uygulamasının sistemine girişinizi sağlayınız. Aile Bakanlığı'nın hazırladığı hizmetler sayfasına gelerek 1000 TL sosyal yardım sorgulama ekranından kişisel başvuru sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.