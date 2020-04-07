2750 TL maaşla iş ilanları! ŞOK - BİM ve A101 İŞKUR personel alımı başvuru şartları! İŞKUR İş başvuru formu

Bim, Şok, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. İş başvuru formu linki, alım yapılan kadrolar ve başvuru detayları takvim.com.tr'de. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir. Ayrıca ilana başvurular hem internet üzerinden hem de Bim şubelerinden yapılıyor. İşte 2750 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları...