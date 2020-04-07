2020 yılında alım gücündeki değişiklikler ve dövizdeki ani dalgalanmalar Türkiye ekonomisindeki bazı sektörleri büyük oranda etkilemiştir. Bu sektörlerin başından gelen otomotiv piyasasını arttırmak için devlet sıfır araç alımına yönelik müdahaleler geliştirmiştir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi yapılan bu politikaların bir numaralı hamlesidir. Kısa süre ile tüm bireylere tanınan bu hak, engelli vatandaşlar için her daim geçerlidir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.
ÖTV Nedir? Engelli Vatandaşlar İçin Belirlenen ÖTV Sınırı Nedir?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal üzerinden belirlenen miktarda alınan harcama vergisidir. Bu vergi, 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum içerisinde düzenlenmiştir. ÖTV oranı her yıl kişi başına düşen milli gelir ve ekonominin büyüme düzeyine göre değişiklik gösterir.
01.01.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de engelli vatandaşların ÖTV'de muaf tutulması için 303.200 TL oranında araç alımı gerçekleştirmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir. ÖTV'den muaf tutulma şartları ve kapsamı da aynı tarihli gazetede yayınlanmıştır:
Şehit yakınları (eşi, çocukları, anne ve babası)
Gazi ve gazi yakınları
Tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış kişiler
ÖTV İndiriminden Yararlanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
Engel durumu yüzde 40 ve üzerinde olanlar, engel hallerini sağlık raporuyla ispatlayarak vergi indiriminden faydalanabilirler.
ÖTV indirimi engelli bireylere tanınmış bir kişisel haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlarında aracı kendi üzerine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ancak bu noktada bazı istisnalar söz konusu olur. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olan ve bu engeli araç kullanmasına müsaade etmeye vatandaşlar ÖTV'siz araç alabiliyorlar. Bu araçları engelli bireyin 2. Ve 3. Dereceden akrabaları kullanabiliyorlar.
Yüzde 90 üzerinde engelli olan 18 yaşını dolduran bireyler için vasi kararı gerekir. Engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olan bireylerin belirlenen sağlık kurulundan rapor alarak kendi adlarına araç tescil ettirebilirler ve bu aracı kendi engel durumlarına göre yeniden düzenleyebilirler. Tescil işleminin ardından Motorlu Araç Tescil Belgesi'nin onaylanmış örneği ile Araçlar İçin Teknik Belge ve Proje Raporu'nun noter onaylı örneğiyle ilgili Vergi Dairesine başvurmaları halinde MTV'den de muaf sayılırlar.
Engelli sağlık raporunda yüzde 40 ve üzerinde ortopedik engeli olan vatandaşlar özel aksam ile araç kullanmak zorundadır.
H sınıfı ehliyet sahibi olmak koşuluyla yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar sağlık kurulundan "araç kullanmasına engel yoktur" onayı alması gerekir.
Kişinin uyması gereken şartların yanında araçlarda da ÖTV indirimi için; en fazla 1.6 motor hacmi özelliği aranır. 1.6 üzerinde motor hacmindeki araçların alınmasında engel durumuna bakılmaksızın ÖTV engelli araç indiriminden yararlanılması mümkün değildir.
ÖTV İndirimi İle Alınan Araç Ne Zaman Satılabilir?
Engelli bireylerin sağlık raporuyla birlikte hiçbir resmi kuruma başvurmasına gerek olmaksızın istedikleri araç galerisinden ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır araç alması mümkündür. ÖTV indirimi ile alınan araç 5 yıl boyunca satılamaz ve aynı şekilde belirlenen süre içerisinde ÖTV indiriminden yararlanan bir kişi, tekrardan ÖTV'siz araç alamaz.
ÖTV nedir?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.),sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.),çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir.
Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.
ÖTV hangi ürünlere uygulanır?
Özel Tüketim Vergisi;
- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),
- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),
- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.
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