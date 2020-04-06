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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 14:15
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    • 06.04.2020 14:16
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    , emekli sandığı ve BAĞKUR emeklisi maaş günleri! İşte ...

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında emeklilerin ikramiyelerinin erkenden yatırılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin tahsis numaralarına göre 7-11 Nisan tarihleri aralığında ödeneceğini açıkladı. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan , tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Emekli tahsis numaranızı bu yöntemler ile öğrenmek sizin için zor ve karmaşık geliyorsa ya da bulunduğunuz yerde yoksa en yakın 'ya giderek de numaranızı öğrenmeniz mümkündür. Peki SGK emekli tahsis no nasıl öğrenilir nedir? SSK SGK Bağkur emekli tahsis no nerede yazar?

    Emekli maaşı yattı mı? Emekli tahsis no sorgulama

    Emekli aylık ödeme takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oldu. Emekli ödemeleri, adayların tahsis numaralarına göre gerçekleşecek. Peki tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nasıl sorgulanır? E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

    17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.

    TAHSİS NUMARASI NEDİR?

    Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.

    TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

    Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

    Tahsis numarasının son rakamına göre;

    - 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

    - 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

    - 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

    - 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

    SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

    4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

    Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

    Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

    Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

    Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

    EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?

    Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

    Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

    Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

    Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

    Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

    Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

    Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

    Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

    Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

    Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

    Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

    Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

    Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

    Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

    Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

    Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

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