Dul Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde sigortalı olarak kayıtlı çalışanların vefat etmesi durumunda; eşi ve çocuklarına hak sahipleri olduğu için belirlenen tutarda aylık bağlanır. Vefat eden kişinin cinsiyetine bakılmaksızın; hak sahiplerinin her ay maaş alması sağlanır.

Sigorta başlangıç tarihi 1 Ekim 2008 öncesinde olan sigortalı çalışanların vefat etmesi halinde eşlerinin dul aylığı alması için şartlar oluşturulmuştur:

• Ölen kişinin SSK'lı olması halinde; 5 yıl sigorta ve 900 gün prim ödemesine sahip olması gerekir.

• Ölen kişinin BAĞ-KUR'lu olması halinde; 3600 prim günü ödemesine sahip olması gerekir.

• Ölen kişinin Emekli Sandığı statüsünde sigortalandırılmış olması halinde; 1800 prim günü ödemesine sahip olması gerekir.

• Dul aylığı almak isteyenlerin ise; sigortalı vefat eden eşin ölümünün öncesinde Medeni Hukuk kanunu çerçevesinde kabul edilen resmi nikahın olması ve ölümün sonrasında eşin evlenmemiş olması şartlarına uyması beklenir.