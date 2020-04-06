Sağlık seferi

Turkish Cargo, bu ay kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısını 155, yolcu uçakları ile gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısını ise 60 sefer olarak planladı. THY'nin 361 uçaktan oluşan filosunda bulunan özellikle 'Boeing 777' ve 'Airbus 330' tipi geniş gövdeli yolcu uçakları, ihtiyaca ve kapasiteye göre kargo uçuşları için havalanıyor. Bu strateji ile 5 bin ton ek kapasite oluşturularak gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor. Sağlık sektörü kapsamında taşınan ürünler özel ısı aralıklarında muhafaza ve taşıma gerektirdiği için kabul anında özel kapılardan, uzman ekipler tarafından alınıyor. İlaç ve medikal ürünler uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da diğer ürünlere göre öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise; İstanbul'daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan 3 bin 500 metrekarelik özel kargo odaları ve 4 farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor.
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