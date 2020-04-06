Sağlık seferi

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bu ay kargo uçakları ilegerçekleştireceği İstanbulkalkışlı haftalık uçuş sayısını155, yolcu uçakları ilegerçekleştirilen haftalık kargouçuşu sayısını ise 60 seferolarak planladı. THY'nin 361uçaktan oluşan filosundabulunan özellikle 'Boeing 777've 'Airbus 330' tipi geniş gövdeliyolcu uçakları, ihtiyaca vekapasiteye göre kargo uçuşlarıiçin havalanıyor. Bu strateji ile 5bin ton ek kapasite oluşturularakgıda ve ilaç zincirininbozulmaması sağlanıyor. Sağlıksektörü kapsamında taşınanürünler özel ısı aralıklarındamuhafaza ve taşıma gerektirdiğiiçin kabulanında özel kapılardan, uzmanekipler tarafından alınıyor.İlaç ve medikal ürünler uçağayükleme ve boşaltma sırasındada diğer ürünlere göre öncelikliişlem görüyor. Depolamasırasında ise; İstanbul'dakiyüksek standartlara sahip kargoterminalinde bulunan 3 bin 500metrekarelik özel kargo odalarıve 4 farklı ısı aralığındaki özeldepolama odaları ile ürünlerinideal şartlarda muhafazasısağlanıyor.