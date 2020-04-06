Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.

Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.

E DEVLET'TEN SİPARİŞ EDİLECEK

E devlet kapısı üzerinden sipariş için başvuru ekranı henüz açılmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada başvuru sayfasının kısa sürede açılacağına yer verildi.