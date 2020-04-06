Her ay alınıyor! Çalışan ve çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş veriliyor!

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU!

Koronavirüs salgını nedeniyle PTT şubelerinin yoğun olması nedeniyle işsizlik ve 1000 lira destek ödemeleri konutlara teslim edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri, vatandaşlara PTT çalışanları tarafından 6 Nisan'dan itibaren konutlarında teslim edilecek" dedi.

ÖDEMELER NEREDEN ALINACAK?

Bakan Karaismailoğlu "Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin de PTT ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında PTT iş yerlerinde ödendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Söz konusu ödemeler de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek. Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak."