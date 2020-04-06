AVM, kafeler, Starbucks ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle salgının önlenmesi adına AVM, kafeler ve Starbucks gibi kahve dükkanları kapatılmıştı. Yaklaşık 3 haftadır kapalı olan AVM ve kafelerin ne zaman açılacağı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. AVM kafe Starbucks açılış tarihleri merak ediliyor. AVM ve kafelerin yanı sıra lokantalar, düğün salonları, kır bahçeleri, oyun salonları, kahvehaneler, internet cafeler de kapatılmıştı.

AVM KAFELER STARBUCKS NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından henüz yeni bir genelge yayımlandı. Dolayısıyla AVM ve kafelerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Yeni bir genelge yayımlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.