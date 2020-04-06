Asgari ücretli kaç para emekli maaşı alır? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

2582 Lira Verilecek! Ek Ödemeyle 2020 Güncel Maaşlar...

Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 498 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 4 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 582 liraya, uzman olmayanlarda bin 974 liraya çıkacak.

Kimler Alıyor!

● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

● Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.

● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor. Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 241 lira 51 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ilave ödeme veriliyor.

Kim Ne Kadar Alıyor?

● Emekli: 1.000 TL

● Ölüm aylığı (% 75): 750 TL

● Ölüm aylığı (% 50): 500 TL

● Ölüm aylığı (% 25): 250 TL

● 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

● Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...