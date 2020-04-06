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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 Gazete
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    4.5G abone sayısı 76 milyonu geçti

    Ulak Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, 4.5G teknolojisinin 4 yıldır kullanımda olduğunu belirterek, "Bu süreçte, 2019 sonu itibarıyla ülkemizde 4.5G abone sayısı 76 milyonu aştı" dedi.

    4.5G abone sayısı 76 milyonu geçti
    Ulak Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, 4.5G teknolojisinin 4 yıldır kullanımda olduğunu belirterek, "Bu süreçte, 2019 sonu itibarıyla ülkemizde 4.5G abone sayısı 76 milyonu aştı" dedi. İlk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 71 ilde binden fazla noktada aktif servis verdiğini anlatan Balcı, 5G teknolojisi için de ülkenin mühendislik gücü ve markası olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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