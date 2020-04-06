4.5G abone sayısı 76 milyonu geçti

Ulak Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, 4.5G teknolojisinin 4 yıldır kullanımda olduğunu belirterek, "Bu süreçte, 2019 sonu itibarıyla ülkemizde 4.5G abone sayısı 76 milyonu aştı" dedi. İlk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 71 ilde binden fazla noktada aktif servis verdiğini anlatan Balcı, 5G teknolojisi için de ülkenin mühendislik gücü ve markası olmaya devam edeceklerini vurguladı.
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