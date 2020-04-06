4.5G abone sayısı 76 milyonu geçti

, 4.5Gteknolojisinin 4 yıldır kullanımdaolduğunu belirterek, "Bu süreçte, 2019sonu itibarıyla ülkemizde 4.5G abonesayısı 76 milyonu aştı" dedi. İlk yerlive milli baz istasyonu ULAK'ın 71 ildebinden fazla noktada aktif servis verdiğinianlatan Balcı, 5G teknolojisi için deülkenin mühendislik gücü ve markasıolmaya devam edeceklerini vurguladı.