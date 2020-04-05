DENİZBANK

DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

EMLAK KATILIM

Emlak Katılım, bireysel ve kurumsal müşterilerine, 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme imkanı sunacak. Banka, söz konusu erteleme kapsamında müşterilerin koşullarına uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

Ödemesiz dönemi 6 aya kadar sağlayan banka, bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Emlak Katılım, ayrıca maaş müşterisi olan kurumsal müşterilerine, ihtiyaç duymaları halinde şubat sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sunacak.

Emlak Katılım, finansman limiti olan müşterilerinin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarını da karşılayacak.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, koronavirüs salgını sürecinde aldığı tedbirler kapsamında müşterilerinin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunacak.

Ticari kredilerde ise müşterilerin mevcut kredilerinin anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatabilecek, sonrasında da firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırabilecek. Banka, KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmeleri, halihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleyecek.

Banka, bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlayacak.

HALKBANK

Halkbank, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin, bu döneme dair ödemelerini erteleyecek.

Esnaf ve sanatkarların talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemelerini ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyecek banka, nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunacak.

Banka, ödemesiz dönemi turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verecek banka, kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla genel kredi limitlerini artırarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edecek.

Halkbank, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitlerini artıracak.

İŞ BANKASI

İş Bankası, müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerini ilave bir koşul aramaksızın 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyacı vaka bazında değerlendirerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm desteği vereceğini bildiren banka, maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin gelecek 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlayacak.

İş Bankası, bireysel müşterilere, tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirecek.