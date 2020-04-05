HANGİ İLLERE UÇUŞLAR YASAKLANMIŞTIR?

İç hat seferleri Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'a kısıtlı sayıda gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bu illere uçuşlar iptal edildi.

THY'DE AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları'nın yaptığı açıklamaya göre, tüm uçuşlar iptal edildi. Yalnızca 14 büyükşehire uçak seferleri devam edecek. THY'nin açıklaması şu şekilde: "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır."