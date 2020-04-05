Tedavi ödemeleri 2 katına çıkarıldı

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Coronavirüs tanısı konulan her hasta için hastanelere günlük 660 lira ödeyeceğiz. Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de 2 katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, Coronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık. İmmün plazma tedavisinin bedelini de karşılayacağız" dedi.
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