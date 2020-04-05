Tedavi ödemeleri 2 katına çıkarıldı

"Coronavirüstanısı konulan her hasta içinhastanelereödeyeceğiz. Yoğun bakımhizmetlerini geri ödeme listesinealarak karşıladığımız yoğunbakım tedavi ücretlerini de 2katına çıkarmış olduk. Yine yoğunbakım şartlarında, Coronavirüstedavisinde kullanılan ilacı da geriödeme listemize aldık. İmmünplazma tedavisinin bedelini dekarşılayacağız" dedi.