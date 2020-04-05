Koronavirüsün en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankalarının 76 yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde ödediğini anımsattı.

Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz. Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. 'Hayat eve sığar' diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum."

ÖNLEMLER ALINIYOR

Bankalarda yığılma olmasını engellemek için ödemeler kimlik numaralarına göre farklı tarihlerde yapılacak. İkramiyeler, 10 günlük periyoda yayılarak yatırılacak. Emekliler, Nisan ayının ilk yarısında ödemeleri almış olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiyeleri emeklilerin bankalara yığılmasını engellemek için kimlik numaralarına göre dağıtacaklarını belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ona dair önlemler de alıyoruz" dedi.