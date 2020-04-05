Ücretsiz maske alınacak yerler, Bedava maske dağıtan belediyeler hangileri gibi sorular özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu taşımada maskesiz yolculuğa yasak getirmesinin ardından belediyeler bedava maske dağıtımına başladı. Peki ücretsiz maske dağıtan belediyeler, maskeleri nerede dağıtıyor? Bedava maske dağıtımı ne zaman başlayacak? FFP3 koruma sınıfı solunum maskeleri hava kirliliğini soluma alanında maksimum koruma sunar. Toplam sızıntı maksimum %5 olabilir ve bu maskeler 0,6 μm'ye kadar tüm parçacıkların %99'u filtrelemelidir. Bu maske aynı zamanda zehirli, onkojen ve radyoaktif parçacıkları da filtreler. FFP3 koruma sınıfı maskeler endüstriye özel OEL değerlerini otuz kat ihlal eden çalışma ortamlarında kullanılır.
100 BİN ADET MASKE NEREDE DAĞITILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde corona virüse (Covid-19) karşı alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı.
İBB MASKE DAĞITACAK
İBB Sözcüsü Murat Ongun, ayrıca 100 bin maskenin ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı ve ''Metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarımızda yarın 100 bin adet maske vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır, bilginize.'' ifadelerini kullandı.
BURSA'DA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILDI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Toplu ulaşım istasyonları, duraklar ve pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz" dedi.
TRABZON'DA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILDI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da çalışmaları yerinde görmek amacıyla beraberinde Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte Ayasofya pazarında incelemelerde bulundu. Çalışmaların eksiksiz yürütüldüğünü gören Başkan Zorluoğlu, "Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Lüften uyarılarımızı dikkate alın, sosyal mesafe kuralına dikkat edin ve maskesiz dışarı çıkmayın. Bu süreci sağlığımıza bir zeval gelmeden atlatmak için el ele vererek kurallara uymamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
N95 TİPİ MASKE NEDİR?
Sağlık çalışanlarının kullandığı ve N95 maddesi içeren üç katmanlı solunum izolasyonlu maskelere N95 deniyor.
FFP2 TİPİ MASKE NEDİR?
FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri, havada tehlikeli ve mutajenik parçacıkların bulunabileceği çalışma ortamları için oluşturuldu. Bu sınıftaki solunum maskeleri parçacıkların 0,6 μm'ye kadar en az %94'ünü tutmalıdır ve OEL ihlalinin maksimum on katı yoğunluğa çıktığı ortamlarda kullanılabilir. Aynı durum TRK değeri (teknik referans yoğunluğu) için de geçerlidir. FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri çoğunlukla demir ve maden endüstrilerinde kullanılır. Bu endüstrilerde çalışanlar sıklıkla aerosol, is ve dumana maruz kalır. Bu da, uzun süreçte akciğer kanseri gibi solunum sistemi hastalıklarına neden olabilir. Bunlara ek olarak çok büyük ikincil hastalık ve akciğer tüberkülozu riski taşırlar. karbon katmanlı uvex filtre sistemimiz, gereken solunum korumasını sağlamanın yanı sıra kullanıcıları hoş olmayan kokulardan da korur.
FFP3 TİPİ MASKE NEDİR?
FFP3 koruma sınıfı solunum maskeleri hava kirliliğini soluma alanında maksimum koruma sunar. Toplam sızıntı maksimum %5 olabilir ve bu maskeler 0,6 μm'ye kadar tüm parçacıkların %99'u filtrelemelidir. Bu maske aynı zamanda zehirli, onkojen ve radyoaktif parçacıkları da filtreler. FFP3 koruma sınıfı maskeler endüstriye özel OEL değerlerini otuz kat ihlal eden çalışma ortamlarında kullanılır. Çoğunlukla kimya endüstrisinde kullanılırlar.
FF: Face Filter (Yüz maskesi)
P1: Mekanik çalışmalar sonucu ortaya çıkan toksik (zararlı) olmayan tozlar.
P2: Toksik tozlar, MAK değerleri 0,1 mg/m3 'den büyük olan tozlar.
P3: Toksik, kanserojen, radyoaktif tozlar ve MAK değerleri 0,1 mg/m3'den
küçük olan tozlar.
S : Katı ve su bazlı sıvı zerrecikler.
L : Katı ve yağ bazlı sıvı zerrecikler.
Bu Standart 2001 yılında EN 149:2001 Toz maskeleri yeni Avrupa Standardı olarak yenilendi ve maskelerde koruma kademeleri yükseltildi.
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