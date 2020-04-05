İşsiz kalan vatandaşlara ilaç gibi bir haber geldi. Bu bağlamda İŞKUR, TYP programları ile 9 ay sigortalı iş imkanı sunuyor. Belirli dönemlerde açtığı iş ilanları ile TYP programları için personel alımı gerçekleştiren İŞKUR, profil oluşturma işlemini gerçekleştiren pek çok vatandaşın başvurusunu değerlendirmeye alacak. Peki, İŞKUR TYP iş ilanları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, İŞKUR TYP iş ilanları hakkında merak edilen bazı bilgiler... İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.
İŞKUR profil oluşturma
İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir.
2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.
3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.
4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;
"Kurum sitesine üye olmak isteyenler "Üyelik Sözleşmesi" başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.
İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.
Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.
Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.
Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.
Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.
Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.
Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.
Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.
Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz."
5- Karşısınıza çıkacak olan ekrandan, TC Kimlik Numarası, isim soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini giriniz ve ileri butonuna tıklayarak diğer aşamaları tamamlayınız.
Toplum Yararına Programlar Uygulamasına Kimler Başvurabilir?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması, internet başvurusu ile katılım sağlanabilecek bir uygulamadır. İskur.gov.tr internet sitesine üye olduktan sonra, üyelik sözleşmesini onaylamalı ve İŞKUR üyeliği tamamlanmalıdır. Daha sonra ise site üzerinden aday çalışmak istediği tarih aralığını, çalışmak istediği il ve ilçeyi, yukarıda belirtilen çalışma alanlarından dilediğini seçerek ön başvurusunu tamamlayabilir. Bu uygulamaya;
İŞKUR'a bağlı işsizler
18 yaşını tamamlamış olanlar
Emekli ve ya malul maaşı almayanlar
Açık öğretim ve Açık lise dışında öğrenci olmayan herkes başvurabilmektedir.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra İŞKUR İl Müdürlükleri kura, liste ya da hem kura hem liste yöntemleri ile işe başlayacak kişileri belirlemektedirler. Başvuruların dolmaması durumunda ikinci bir başvuru listesi daha açılarak kadınlara, eski hükümlülere, engellilere ve 35 yaş üstü bireylerin başvurusuna açık hale gelecektir. 2017 yılında yayınlanan kararname ile aynı adreste ikamet eden aileden sadece 1 kişi Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvurabilmektedir.
Bu uygulamadan, İŞKUR'un yönlendirdiği iş başvurularına 3 defa mazeretsiz olarak katılmayanlar, önceki süreçlerde İŞKUR bünyesinde çalışan bireyler 6 ay geçmeden Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvuru yapamazlar.
Toplum Yararına Programlar Uygulamasında Ne Kadar Maaş Alınmaktadır?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması katılımcıya asgari ücret üzerinden ödeme yapmaktadır. Bunun yanında çalışan Asgari Geçim İndirimi, çocuk yardımı gibi bütün sosyal haklarından faydalanabilmektedir. Asgari ücret dışında katılımcı Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi yapılarak hem emeklilik primi doldurmakta hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Katılımcıların programa devam zorunluluğu bulunmaktadır fakat İŞKUR ve ya taşeron firmaya bilgi verilmesi ve onay alınması durumunda 14 güne kadar ücretsiz izin verilebilmektedir.
Bunun yanında İŞKUR ile ortak iş yürüten taşeron firmalar belli yükümlülükler taşımaktadırlar. Taşeron firmalar iş süresi içerisinde yüklenilen işin bütün maddi sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktadırlar. Yani işin zamanında ve muntazam olarak yapılması, yüklenilen işin zamanında yapılmaması ve ya iş süresince meydana gelebilecek kayıpların taşeron firma tarafından karşılanması firmaların sorumluluğu altındadır. Ayrıca yüklenici firmanın vergi ve maaş gibi sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde İŞKUR tarafından süreli ihtarda bulunulmaktadır. Sorumlulukların ısrarla yerine getirilmemesi durumunda ise yüklenici firma ile yapılan sözleşme feshedilerek, firmanın bir daha iş alması engellenir. İŞKUR tarafından firmaya yapılan fazla ödemeler yüklenici firma tarafından İŞKUR'a geri ödenmesi zorunludur.
Kimler TYP'den yararlanamaz?
İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
İŞKUR Nedir?
İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
İşveren İŞKUR kayıt işlemi için;
• İŞKUR E-Şube sayfasında bulunan sağ kısımdaki "İşveren" bölümünde bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR üyelik sayfasında yer alan "Genel Koşullar" maddelerini okuyun.
• Onaylıyorsanız "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın(Onaylamazsanız üyelik işlemine devam edemesiniz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz). Onay verdikten sonra açılan sayfada ise kurumsal üyelik başvurusu çerçevesinde "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını doldurun. Bu kısımda;
• SGK NO,
• Şirket Unvanı,
• Vergi numarası,
• Vergi kimlik numarası,
• Ana faaliyet grubu,
• Alt faaliyet grubu,
• Yasal durumu,
• Kuruluş tarihi,
• Bilgilerini girin.
• Tüzel kişi adres bilgilerinizi girin.
• Tüzel kişi iletişim bilgilerini girin.
• En altta bulunan "İleri" tuşuna basın.
• Açılan sayfada tüzel kişi İŞKUR giriş işlemleri için şifrenizi belirleyin ve kaydı onaylayın.
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