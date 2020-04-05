9 Nisan günü A101 aktüel ürünler kataloğu birçok ürün satışa sunuluyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Peki, A101'du bu hafta neler var? Huawei akıllı telefon, Piranha hoparlör, SEG derin dondurucu ve çamaşır makinesi alışveriş severleri bekleyecek. İşte, 9 Nisan A101 aktüel katalog!