Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, bazı ilaçları daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı. Vatandaşlar ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim."