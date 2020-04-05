BİM 7 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste takvim.com.tr'de sizlerle. BİM marketlerinin BİM 7 Nisan Salı 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogta yer alan ürünlerde gelecek özellikle kişisel bakım ürünleri öne çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. 7 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğunda; dahili uydu alıcılı, 2 yıl garantili, USB üzerinden medya dosyalarını oynatabilen, yerli üretim Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 749 TL, Aux ve USB bağlantıları yoluyla müzik dinleyebileceğiniz, şarj edilebilir dahili bataryalı, 2 yıl garantili Starcom Büyük Boy Nostaljik Radyo 139 TL, aynı özellikleri sunan Orta Boy Nostaljik Radyo 99,90 TL'den yer alıyor.
7 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM marketlerinde 7 Nisan 2020 tarihi ile satışa sunulacak ürünlerin tamamı şu şekilde;
Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 60'lı 35,90 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 12,90 TL
Domestos Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 TL
Miss Sıvı Arap Sabunu 2750 ml 15,90 TL
Soda Plus Çamaşır Sodası 500 gr 4,95 TL
Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 15,90 TL
Bill Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 Litre 13,90 TL
Cylon Laboratories Hijyenik El Temizleme Jeli 250 ml 4,95 TL
Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi 8'li 19,90 TL
Quickdish Mutfak Temizlik Bezi 6,95 TL
Eyüp Sabri Tuncer El ve Vücut Losyonu 500 ml 18,90 TL
Asperox Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 1 Litre 9,95 TL
Hyper Active el Lavabo Açıcı 750 ml 6,95 TL
Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 13,90 TL
Slazenger Erkek Deodorant 150 ml 11,90 TL
Marc Mutfak / Banyo Temizleyici Sprey 750 ml 8,95 TL
Doa Sirke Özlü Temizleyici Sprey 750 ml 6,95 TL
Hyper Active Derz Temizleyici Sprey 1000 ml 6,95 TL
Sebamed Şampuan 200 ml 27,95 TL
Sebamed Kompakt Sabun 100 gr 24,95 TL
Kral Şakir / Rafadan Tayfa Parfüm 50 ml 17,90 TL
Kral Şakir / Disneyland Lisanslı Yara Bandı 10'lu 3,95 TL
Kral Şakir / Rafadan Tayfa Deodorant 150 ml 9,95 TL
Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 950 gr 19,90 TL
Godiva Bol Sütlü Çikolata 60 gr 4,95 TL
Ülker Albeni 5x36 gr 4,95 TL
Ülker Çokonat 5x24 gr 4,95 TL
Ülker Metro 5x36 gr 3,95 TL
Ülker Cocostar 5x25 gr 3,95 TL
Ülker Çikolatalı Gofret 5x36 gr 4,45 TL
Halley Duo Çilek Kremalı Bisküvi 225 gr 5,45 TL
All Star Mini Atıştırmalıklar 91 gr 3,75 TL
Ülker Frambuaz / Kakao Krema Dolgulu Bisküvi 165 gr 2,95 TL
Krispi Baharatlı / Peynir & Soğan Aromalı Kraker 92 gr 2,75 TL
Ülker Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 8x68,4 gr 3,95 TL
Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 170 gr 5,75 TL
McVities Sütlü/Bitter Çikolata Kaplı Tam Buğdaylı Bisküvi 102 gr 3,45 TL
Oneo Dolgulu Draje Sakız 99 gr 6,95 TL
Yupo Challenge Yumuşak Şeker 54 gr 2,25 TL
Çokotay Oyuncaklı Kakaolu Fındık Kreması 30 gr 2,75 TL
BİM AÇIKLAMA YAPTI
Bu karar sonrası Bim marketler bir açıklama yaptı. "Çalışanlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin sağlığı için mağaza açılış-kapanış saatlerimizi değiştirdik." notu ile yapılan paylaşım şu şekilde:
BİM'in kuruluşu ve Cüneyd Zapsu ile ortaklığı :
Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 1994 yıllarında BİM'i kurarken Mustafa Latif Topbaş da kurucu ortaklardan biriydi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini satıp ortaklıktan çıktı. BİM'de ilk başta İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev yapan Topbaş, 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. Topbaş'ın Ülker ile ortaklığı : Mustafa Latif Topbaş kızını Ülker ailesine gelin verdikten sonra iş ortaklığına da adım attı. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu.
BİM ne demek?
BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.
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