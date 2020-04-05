Altın fiyatları yükselecek mi sorusu on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, martta bütün finansal varlıklarda oldukça önemli bir oynaklığa sebep olurken, "güvenli liman" altının ons fiyatında da 252 dolarlık bir dalgalanma izlendi. Kovid-19 salgını sebebiyle tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve salgının neredeyse bütün dünyaya hızla yayılmasının ardından artan belirsizlikler, görece riskli varlıklarda satış baskısı oluştururken, altın fiyatları da piyasadaki koşullara paralel önemli değişimler gösterdi. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. İşte 6 Nisan 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek tam, yarım altın fiyatları...
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, Perşembe ve Cuma günü kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|344,50
|344,70
|347,70
|347,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.270,00
|2.291,00
|2.291,00
|2.312,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|314,00
|318,00
|317,00
|321,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.219,00
|2.239,00
|2.239,00
|2.259,00
|Yarım Ziynet
|1.109,00
|1.119,00
|1.120,00
|1.130,00
|Çeyrek Ziynet
|555,00
|560,00
|560,00
|565,00
"347 LİRA, GRAM ALTIN İÇİN İYİ SATIŞ FIRSATI GİBİ GÖRÜNÜYOR"
AA Finans Analisti İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte hükümetlerin teşviklerinin kısa vadede altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini beklediklerini ifade etti.
Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi.
Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650 dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi.
Nisanda altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum." dedi.
Mayıs ya da haziran ayında düşüşlerin gram altında 308 lira seviyesine kadar sürebileceğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerde, altın borcu olan ya da düğün yapacak vatandaşlarımızın panik olmamaları gerekiyor. Nisan, mayıs, haziran aylarında düşüşler olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
"FED'İN ADIMLARI ALTIN İÇİN DESTEKLEYİCİ"
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da geçen ay Kovid-19 kriziyle artan oynaklık sonrası küresel yatırımcının riskten kaçmak ve nakite dönmek istemesiyle altın piyasasında dengelerin bozulduğunu ifade etti.
Fed'in likidite sağlayıcı adımlarına kadar bu dengesizliğin devam ettiğini belirten Erkan, "Fed, dolar likiditesini desteklemek için repo ve swap kanalını kullanıyor. Bununla birlikte ucu açık tahvil alım programı uyguluyor. Altın açısından bu durum destekleyici." dedi.
Erkan, virüs kaynaklı olarak fiziki altın teslimatında yaşanan sıkıntılar ve rafineri kapanmalarının söz konusu olduğunu ancak bunların normal şartlar altında altını sürükleyen dinamikler olmadığını söyledi.
Altın fiyatları açısından likidite koşulları, Fed'in uygulamaları ve risk algısının önemli olduğunu vurgulayan Erkan, "Risk algısı yatırımcıyı ilk başta tahvilin güvenliğine koşturacaktır ancak altın da bu durumdan istifade edebilir. Kısa vadede yükselişe güvenmek için biraz daha yukarı hareket gerekli. Daha uzun vadede ise altını pozitif görüyorum." şeklinde konuştu.
Erkan, altının yükseliş trendini sürdürebilmesi için 1.600 dolar üzerindeki seyrini kalıcı hale getirmesi gerektiğini, 1.650 doların önemli direnç olarak öne çıktığını söyledi.
Bu seviyelerin geçilememesi halinde aşağı yönlü baskıların artabileceğini belirten Erkan, gram altın fiyatlarının ise dolar/TL'deki yükselişe paralel yukarı yönlü hareket etmesini beklediğini ifade etti.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 347,90 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 565,00 lira, Cumhuriyet altını 2.312,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 347,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 348 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 346 bin 800 lira, en yüksek 348 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 348 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 155 milyon 193 bin 27,63 lira, işlem miktarı ise 448 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 157 milyon 191 bin 561,17 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
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