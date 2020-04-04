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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    ’tan dijital hizmet

    , müşterilerine pek çok kolaylığı hayata geçirdi. yapılan açıklamaya göre; Coronavirüs salgını nedeniyle evde kalan müşteriler tüm bankacılık işlemlerini VakıfBank'ın dijital kanallarından gerçekleştirebiliyor.

    Vakıfbank’tan dijital hizmet
    Vakıfbank, müşterilerine pek çok kolaylığı hayata geçirdi. yapılan açıklamaya göre; Coronavirüs salgını nedeniyle evde kalan müşteriler tüm bankacılık işlemlerini 'ın dijital kanallarından gerçekleştirebiliyor. Zorunlu olarak evden çıkanlar için teması azaltabilmesi adına çeşitli önlemler alındı. Temassız kartlarla yapılan günlük harcama limiti 250 liraya çıkarıldı. ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya yükseltildi. EFT ve havale ücretsiz hale getirildi. Ayrıca 60 yaş üzerinin debit kartlarının temassıza çevrilmesi teşvik ediliyor. Kredi kartının mobil bankacılığa tanıtılmasıyla telefonla temassız ödeme başlatıldı. Ayrıca POS'larda QR kod ile ödeme işlemlerinin yapılması çalışmaları tamamlandı. Bankanın 5 milyon kredi kartı kullanıcısı arasında temassız kart kullanan sayısı 2 milyona ulaştı.

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