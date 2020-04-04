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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    ’de videolu buluşma

    Müdürü , ' Var' kampanyası kapsamında evden çalışan şirket personeliyle üzerinden buluştu. Turkcell'in şirket içine özel video platformu Pikcell üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, salgın nedeniyle attıkları adımları ve planlarını paylaşan Erkan, " ve yazılımlarımız sayesinde binlerce çalışanımız işlerini evden sorunsuz yürütüyor" dedi.

    Turkcell’de videolu buluşma
    Turkcell Müdürü Murat Erkan, ' Var' kampanyası kapsamında evden çalışan şirket personeliyle üzerinden buluştu. 'in şirket içine özel video platformu Pikcell üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, salgın nedeniyle attıkları adımları ve planlarını paylaşan Erkan, " ve yazılımlarımız sayesinde binlerce çalışanımız işlerini evden sorunsuz yürütüyor" dedi.

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