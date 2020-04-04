Turkcell’de videolu buluşma

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 'Evde Hayat Var' kampanyası kapsamında evden çalışan şirket personeliyle internet üzerinden buluştu. Turkcell'in şirket içine özel video platformu Pikcell üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, salgın nedeniyle attıkları adımları ve planlarını paylaşan Erkan, "Uygulama ve yazılımlarımız sayesinde binlerce çalışanımız işlerini evden sorunsuz yürütüyor" dedi.
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