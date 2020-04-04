Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs son durum açıklaması! 4 Nisan corona il il ölü ve vaka sayısı kaç?

"EN YÜKSEK VEFAT SAYIMIZ 210 İLE İSTANBUL"

"Genç yaşlarda teşhis sayısının düşüklüğü virüse karşı direncin bir işareti olarak algılanmamalıdır." diyen Koca, gençlerin hastalığı ya hiç hissetmediğini ya da çok hafif geçirdiğini daha önce de söylediğini ifade etti.

25 ilde can kaybı yaşanmadığını, 56 ilde ise hayatını kaybedenlerin olduğunu dile getiren Koca, şu bilgileri paylaştı:

"En yüksek vefat sayımız 210 ile İstanbul. 27 ile İzmir. 14 ile Kocaeli, 11'er vefat ile Ankara ve Konya takip ediyor. Vefat eden hastalarımızın yaşlarına baktığımızda 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha da artmış olduğunu, özellikle de erkek oranının kadınlara göre daha yüksek olduğunu da görmüş oluyoruz. Özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın temas izolasyonlarının çok sıkı olması gerektiğini de görmüş oluyoruz.

60 yaş üstünün çok kritik olduğu... Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64,4'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybeden hastalarımızın da yüzde 78,7'si 60 yaşın üzerindeki hastalardır. Diğer taraftan, hastaneye ihtiyaç duymaksızın evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise yüzde 86,7'si 60 yaşın altında yani 60 yaşın altında olanların önemli bir kısmını hastaneye yatırmadan evde takip etmiş oluyoruz.

Ayrıca, eşlik eden kronik veya alt hastalığın olup olmadığıyla ilgili tabloda, yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74,4'ünde en az bir tane altta yatan bir hastalık var. Kaybettiğimiz hastalarımızın içinde de yüzde 64,2 oranında en az bir kronik veya alt hastalığın olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımda yatan hastaların 62,2'sinde altta yatan en az iki hastalık bulunmakta, vefat edenlerin yarısında da en az iki kronik veya alt hastalığın olduğunu görüyoruz."