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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    'ta fiyatı en fazla artan ürün biber oldu

    ayında beklentiler paralelinde yüzde 0.57 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.86 olarak gerçekleşti. 'nde () yer alan ana harcama gruplarında, Mart'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.78 ile sağlık, yüzde 1.95 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti.

    Şampiyon biber
    Enflasyon, ayında beklentiler paralelinde yüzde 0.57 artış kaydetti. Yıllık ise yüzde 11.86 olarak gerçekleşti. 'nde () yer alan ana harcama gruplarında, Mart'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.78 ile sağlık, yüzde 1.95 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. En fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1.91 ile ulaştırma oldu.



    bazında Mart'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 45.37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93.2 ile bankayla para havale ücreti oldu.

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