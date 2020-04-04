Enflasyon, Mart ayında beklentiler paralelinde yüzde 0.57 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.86 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, Mart'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.78 ile sağlık, yüzde 1.95 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. En fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1.91 ile ulaştırma oldu.
Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 45.37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93.2 ile bankayla para havale ücreti oldu.
Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 45.37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93.2 ile bankayla para havale ücreti oldu.
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