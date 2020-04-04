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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    Erciyes’ten sözü

    tarafından yönetilen 'in 'su , kampanyaya 5 milyon lira bağışladıklarını söyledi. 12 bin 500 çalışanlarının olduğunu belirten Ertekin; "Her çalışanımız için 400'er lira yardım yapma kararı aldık. Toplamda 5 milyon liralık bağışımızı yaptık. TMSF Başkanımız 'ın talimatları ile bu zorlu süreçte ımızı koruyacağız. Kampanyaya maske üretimi ile de destek olacağız" dedi.

    Erciyes’ten istihdam sözü
    TMSF tarafından yönetilen 'in 'su , kampanyaya 5 milyon lira bağışladıklarını söyledi. 12 bin 500 çalışanlarının olduğunu belirten Ertekin; "Her çalışanımız için 400'er lira yardım yapma kararı aldık. Toplamda 5 milyon liralık bağışımızı yaptık. Başkanımız 'ın talimatları ile bu zorlu süreçte ımızı koruyacağız. Kampanyaya maske üretimi ile de destek olacağız" dedi.

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