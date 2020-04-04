Erciyes’ten istihdam sözü

TMSF tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alparslan Baki Ertekin, kampanyaya 5 milyon lira bağışladıklarını söyledi. 12 bin 500 çalışanlarının olduğunu belirten Ertekin; "Her çalışanımız için 400'er lira yardım yapma kararı aldık. Toplamda 5 milyon liralık bağışımızı yaptık. TMSF Başkanımız Muhiddin Gülal'ın talimatları ile bu zorlu süreçte istihdamımızı koruyacağız. Kampanyaya maske üretimi ile de destek olacağız" dedi.
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