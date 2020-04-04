455 milyon dolarlık kredi sağladı

Ülker Bisküvi, 7 uluslararası bankanın ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli toplam 455 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. Sözleşme, 110 milyon dolar ve 244 milyon euroluk sendikasyon dilimleri ve EBRD ile imzalanan 75 milyon euroluk kredi sözleşmesinden oluşuyor.
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