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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    455 milyon dolarlık kredi sağladı

    , 7 uluslararası nın ve ve 'nın () katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir ödemeli toplam 455 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı.

    455 milyon dolarlık kredi sağladı
    Ülker Bisküvi, 7 uluslararası nın ve ve 'nın () katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir ödemeli toplam 455 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. Sözleşme, 110 milyon dolar ve 244 milyon euroluk sendikasyon dilimleri ve EBRD ile imzalanan 75 milyon euroluk kredi sözleşmesinden oluşuyor.

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