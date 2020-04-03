Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Rapor sisteme işlenmeli

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Rapor sisteme işlenmeli
    İşveren işçinin istirahat raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorunda mı?
    İşçinin hastalık zamanında istirahat raporu alması, maaşında yaşanacak kesintinin olmaması ve eksik gün sayılmaması adına iş hukuku kapsamında önemliyken, işverene teslim edilen raporun SGK tarafına bildirilmesi gerekir. İşveren tarafından bu belge '01-İstirahat' yazısı ile e-bildirge sistemine girilmelidir. SGK ise 'çalışmadı' bildirimini alarak, işçiye rapor parasını ödüyor. Aynı zamanda çalışan istirahat raporu aldığı halde, çalışmaya devam ediyorsa, işveren bunu da bildirmekle yükümlüdür. Eğer işveren işçinin 'çalıştı' bildirimini yapmazsa, SGK işçiye raporlu göründüğü için 'çalışmadı' rapor parasını ödeyecektir. Yaşanan aksi durumun tespiti dahilinde, işverene para cezası ödenir, işçinin de çalışmadığı zannedilerek yatırılan rapor parası geri alınır. Her şartta işveren istirahat rapor bilgisini sisteme girmekle zorunlu tutulur.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Rapor sisteme işlenmeli
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri