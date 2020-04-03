Otomotiv pazarı 3 ayda % 41 büyüdü

Türkiye otomotiv toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 40.62 büyüyerek 124 bin 403 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre; otomobil satışları ilk 3 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 44.79 artarak 99 bin 630, hafif ticari araç pazarı da yüzde 26.03 artarak 24 bin 773 adet oldu. Mart'ta ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 artışla 50 bin 8 adet olarak gerçekleşti.
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