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otizmli çocukların eğitimine katkı içinçatısı altında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile geçen yıl başlattığıprojesini eklediği yeni özellik ve teknolojisiyle bir adım ileriye götürdü. Uygulamaya, yüz ifadelerinden duyguları anlama konusunda bir eklenti geldi. Uygulamaya eklenen yapay zeka programı sayesinde bundan böyle otizmli çocuklar, ekranda gördükleri duyguları cihazlarının ön kamerası aracılığıyla, kendilerini de görerek taklit etme imkanı bulacak."Mühendislerimizce geliştirilen yazılım ile miniklerimize duygu eğitimi verecek olan bu geliştirmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.