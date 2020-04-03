Turkcell, otizmli çocukların eğitimine katkı için 'Engel Tanımayanlar' çatısı altında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile geçen yıl başlattığı 'İçimdeki Hazine' projesini eklediği yeni özellik ve teknolojisiyle bir adım ileriye götürdü. Uygulamaya, yüz ifadelerinden duyguları anlama konusunda bir eklenti geldi. Uygulamaya eklenen yapay zeka programı sayesinde bundan böyle otizmli çocuklar, ekranda gördükleri duyguları cihazlarının ön kamerası aracılığıyla, kendilerini de görerek taklit etme imkanı bulacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mühendislerimizce geliştirilen yazılım ile miniklerimize duygu eğitimi verecek olan bu geliştirmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.
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