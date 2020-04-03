Kronik hastalara rapor kolaylığı

kronik hastaların 1 Ocak vesonrasında süresi dolan sağlıkraporları ve reçetelerininikinci bir duyuruya kadargeçerli olacağını belirterek,"Kronik hastalığı nedeniylerapora dayalı ilaç ve tıbbimalzeme alanların yenidenreçete düzenletmelerinegerek kalmayacak"dedi. Özel sağlık hizmetisunucularındakiuygulama zorunluluğunuaskıya aldıklarını kaydedenSelçuk, "31 Mart'a kadaraskıya almıştık. Uzattık"diye konuştu.