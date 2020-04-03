Kronik hastalara rapor kolaylığı

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirterek, "Kronik hastalığı nedeniyle rapora dayalı ilaç ve tıbbi malzeme alanların yeniden reçete düzenletmelerine gerek kalmayacak" dedi. Özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldıklarını kaydeden Selçuk, "31 Mart'a kadar askıya almıştık. Uzattık" diye konuştu.
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