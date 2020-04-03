İstanbul’da ekmek satışı % 35 düştü

stanbul

Coronavirüssalgını yüzünden vatandaşların evdençıkmaması ve bazı vatandaşların evdekendi ekmeklerini pişirmesi nedeniyleİstanbul'daki fırınlarda ekmeksatışlarınındüştüğünüsöyledi. 24 Nisan'da başlayacak olanRamazan ayında ekmek satışlarınınartacağını tahmin ettiklerini dilegetiren Erdoğan Çetin, "Ne undane mayada bir sıkıntı var. Halkımızbu konuda hiçbir kaygı duymasın.Diledikleri kadar ekmek üretmepozisyonundayız" şeklinde konuştu.