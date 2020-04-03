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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 Gazete
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    İstanbul’da ekmek satışı % 35 düştü

    İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Coronavirüs salgını yüzünden vatandaşların evden çıkmaması ve bazı vatandaşların evde kendi ekmeklerini pişirmesi nedeniyle İstanbul'daki fırınlarda ekmek satışlarının yüzde 35 düştüğünü söyledi.

    İstanbul’da ekmek satışı % 35 düştü
    İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Coronavirüs salgını yüzünden vatandaşların evden çıkmaması ve bazı vatandaşların evde kendi ekmeklerini pişirmesi nedeniyle İstanbul'daki fırınlarda ekmek satışlarının yüzde 35 düştüğünü söyledi. 24 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayında ekmek satışlarının artacağını tahmin ettiklerini dile getiren Erdoğan Çetin, "Ne unda ne mayada bir sıkıntı var. Halkımız bu konuda hiçbir kaygı duymasın. Diledikleri kadar ekmek üretme pozisyonundayız" şeklinde konuştu.

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