İşe iade için süreye dikkat!

İşe iade için en az 6 ay çalışmak ve o firmanın tüm şubeleri dahil olmak üzere en az 30 işçinin olması gerekiyor. Bunlara ilaveten işten çıktığınızdan itibaren 1 ay içinde başvurmanız halinde işe dönüş hakkınız olur.İhbar tazminatı ihbar süresine uymadan kendi isteği ile ayrılan ya da çıkartılan işçiler ya da işverenler için geçerli. Yani eğer işçi ihbar süresine uymazsa o da işverene ihbar tazminatı öder. Emeklilik de bir nevi istifa anlamı taşıdığından ihbar tazminatı ödenmesi gerekmez.Bireysel Emeklilik Sistemi için çalışması gerekmez. Elbette yaptırabilir ve istediğiniz miktarda taksitler ödeyebilirsiniz. İzni olan şirketlerden biriyle görüşüp bilgi alabilirsiniz.1996 yılında girişiniz staj ya da çıraklık değilse ve fiili çalışma yaptıysanız geçerlidir ve 56 yaş, 5825 günle emekli olursunuz. Fiili çalışma yoksa, bu kez 2000 girişine göre 60 yaş ve 7000 gün ile emekli olursunuz.