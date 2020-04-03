İşe iade için süreye dikkat!

9 yıldır özel bir fabrikada çalışıyorum. Fabrika küçülmek için bir bölümünü sattı, bizi de işten çıkarttı. İşe iade davası açabilir miyim? Ahmet ÖRNEK
İşe iade için en az 6 ay çalışmak ve o firmanın tüm şubeleri dahil olmak üzere en az 30 işçinin olması gerekiyor. Bunlara ilaveten işten çıktığınızdan itibaren 1 ay içinde başvurmanız halinde işe dönüş hakkınız olur.
Özel sektörden emekli oldum. İhbar tazminatı alamadım, yalnızca kıdem tazminatı verdiler. Geriye dönük ihbar tazminatını alabilir miyim? Tevhit AKGÜN
İhbar tazminatı ihbar süresine uymadan kendi isteği ile ayrılan ya da çıkartılan işçiler ya da işverenler için geçerli. Yani eğer işçi ihbar süresine uymazsa o da işverene ihbar tazminatı öder. Emeklilik de bir nevi istifa anlamı taşıdığından ihbar tazminatı ödenmesi gerekmez.
Çalışmayan 19 yaş öğrenci oğluma bireysel emeklilik için para yatırabilir miyim? Her ay farklı para yatırabilir miyim? Bayram ADIGÜZEL
Bireysel Emeklilik Sistemi için çalışması gerekmez. Elbette yaptırabilir ve istediğiniz miktarda taksitler ödeyebilirsiniz. İzni olan şirketlerden biriyle görüşüp bilgi alabilirsiniz.
Sigortaya girişim 1996 10'uncu ay. Sigortam 2000 yılında ödenmeye başladı. Kaç yaşında emekli olurum? Nurettin KURTGÖZ
1996 yılında girişiniz staj ya da çıraklık değilse ve fiili çalışma yaptıysanız geçerlidir ve 56 yaş, 5825 günle emekli olursunuz. Fiili çalışma yoksa, bu kez 2000 girişine göre 60 yaş ve 7000 gün ile emekli olursunuz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İşe iade için en az 6 ay çalışmak ve o firmanın tüm şubeleri dahil olmak üzere en az 30 işçinin olması gerekiyor. Bunlara ilaveten işten çıktığınızdan itibaren 1 ay içinde başvurmanız halinde işe dönüş hakkınız olur.
Özel sektörden emekli oldum. İhbar tazminatı alamadım, yalnızca kıdem tazminatı verdiler. Geriye dönük ihbar tazminatını alabilir miyim? Tevhit AKGÜN
İhbar tazminatı ihbar süresine uymadan kendi isteği ile ayrılan ya da çıkartılan işçiler ya da işverenler için geçerli. Yani eğer işçi ihbar süresine uymazsa o da işverene ihbar tazminatı öder. Emeklilik de bir nevi istifa anlamı taşıdığından ihbar tazminatı ödenmesi gerekmez.
Çalışmayan 19 yaş öğrenci oğluma bireysel emeklilik için para yatırabilir miyim? Her ay farklı para yatırabilir miyim? Bayram ADIGÜZEL
Bireysel Emeklilik Sistemi için çalışması gerekmez. Elbette yaptırabilir ve istediğiniz miktarda taksitler ödeyebilirsiniz. İzni olan şirketlerden biriyle görüşüp bilgi alabilirsiniz.
Sigortaya girişim 1996 10'uncu ay. Sigortam 2000 yılında ödenmeye başladı. Kaç yaşında emekli olurum? Nurettin KURTGÖZ
1996 yılında girişiniz staj ya da çıraklık değilse ve fiili çalışma yaptıysanız geçerlidir ve 56 yaş, 5825 günle emekli olursunuz. Fiili çalışma yoksa, bu kez 2000 girişine göre 60 yaş ve 7000 gün ile emekli olursunuz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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