Akbank’tan 560 milyon dolarlık kaynak

kbank

yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye piyasalarına yaklaşıkkaynak sağladı. 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2.25 ve Euribor+yüzde 2.00 olarak gerçekleşti. Bankanın bu işlemine 12 ülkeden 24 banka katıldı.tüm dünyada likiditeye erişimin zorlaştığı bu dönemde Türkiye'ye döviz likiditesi kazandırdıklarını belirterek, "Yenilediğimiz sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların Akbank'a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duydukları güvenin bir göstergesidir" diye konuştu.