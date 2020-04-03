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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 Gazete
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    Akbank’tan 560 milyon dolarlık kaynak

    Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye piyasalarına yaklaşık 560 milyon dolar kaynak sağladı. 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2.25 ve Euribor+yüzde 2.00 olarak gerçekleşti.

    Akbank’tan 560 milyon dolarlık kaynak
    Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye piyasalarına yaklaşık 560 milyon dolar kaynak sağladı. 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2.25 ve Euribor+yüzde 2.00 olarak gerçekleşti. Bankanın bu işlemine 12 ülkeden 24 banka katıldı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, tüm dünyada likiditeye erişimin zorlaştığı bu dönemde Türkiye'ye döviz likiditesi kazandırdıklarını belirterek, "Yenilediğimiz sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların Akbank'a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duydukları güvenin bir göstergesidir" diye konuştu.

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