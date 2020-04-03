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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 20:23
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    • 03.04.2020 21:22
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    ? Hangi şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? Kaç gün sürecek?

    ? Hangi şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu gece yarısından itibaren uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

    Hangi şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı?

    30 büyükşehir hangileri? Hangi şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. 30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

    HANGİ ŞEHİRLER ARASI ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATILDI?

    Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

    Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.

    30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

    Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
    Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

    Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
    Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
    Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
    Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
    Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

    Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
    Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
    Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
    Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
    İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
    Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

    Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
    Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
    Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
    Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
    Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
    Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

    Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
    Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
    Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
    Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
    Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

    Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
    Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
    Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
    Van – Van Büyükşehir Belediyesi

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI VE ALINAN KARARLAR

    Bilim Kurulumuz'un tavsiyeleri hükümetimize iletiliyor. Dünyamızdaki ve ülkemizdeki durumları inceleyerek kararları alıyoruz. Halkımızın kurallara uymak konusunda hassasiyet gösterdiğini biliyor, teşekkür ediyoruz.

    Sayısı az da olsa izolasyon ve sosyal mesafeye uymayanları da görüyoruz.

    Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. 30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız.

    Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımızın araç yasağı süresi 15 ile başlayacak.

    Daha önce 65 yaş üzeri için alınan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altı gençlerimiz için de alıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek, bunun dışında herkesin evinde kalmasını istiyoruz.

    Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi toplu bulunan yerlerde herkesin maske takması zorunlu olacak.

    Toplu çalışılan yerlerde de tedbirler alınacak. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için kararlar alınacak.

    Sokaklar dahil insanlarımız kabalık olarak bir yerde bulunamayacak. Israrla kurallara uymayanlara gereken ceza uygulanacaktır.

    Kurallara ne kadar iyi riayet ederken tehdidi o zaman ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde bugün üzülerek takip ettiğimiz ülkelere dönebiliriz. Milletime güveniyorum.

    Milli Dayanışması Kampanyası'na destansı bir katılım var. Kardeşliğimizin gücü gösterilmiştir. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı karalamak istese de milletimiz buna kulak asmamıştır.Salgın sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Milletimiz tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiğini performansı unutmayacaktır.

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    Haberler Ekonomi 30 büyükşehir hangileri? Hangi şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? Kaç gün sürecek?
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