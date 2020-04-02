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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    Uzaktan eğitime lifebox katkısı

    Turkcell lifebox ile öğrenciler, uzaktan eğitim döneminde ödev ve ders notlarını rahatlıkla saklayacak ve öğretmenleriyle paylaşılabilecek. Servise kaydolanlara 5 GB ücretsiz depolama alanı veren lifebox, GNÇ paket sahibi öğrencilere ek olarak 10 GB depolama alanı sunacak.

    Uzaktan eğitime lifebox katkısı
    Turkcell lifebox ile öğrenciler, uzaktan eğitim döneminde ödev ve ders notlarını rahatlıkla saklayacak ve öğretmenleriyle paylaşılabilecek. Servise kaydolanlara 5 GB ücretsiz depolama alanı veren lifebox, GNÇ paket sahibi öğrencilere ek olarak 10 GB depolama alanı sunacak. Servis, Premium özelliklerini 3 ay boyunca ücretsiz sunacak.

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