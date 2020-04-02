Uzaktan eğitime lifebox katkısı

Turkcell lifebox ile öğrenciler, uzaktan eğitim döneminde ödev ve ders notlarını rahatlıkla saklayacak ve öğretmenleriyle paylaşılabilecek. Servise kaydolanlara 5 GB ücretsiz depolama alanı veren lifebox, GNÇ paket sahibi öğrencilere ek olarak 10 GB depolama alanı sunacak. Servis, Premium özelliklerini 3 ay boyunca ücretsiz sunacak.
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