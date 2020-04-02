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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 16:44
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    • 02.04.2020 16:44
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    : ! Hangi markalar yüksek fiyatla mal satıyor?

    : Türkiye ve dünya Koronavirüs salgını ile uğraşıyor. Hükümet bir çok önlem alıp vatandaşları rahatlatırken bu durumu fırsat bilip fahiş fiyatlarla satan firmalarda ortaya çıktı. Hangi markalar yüksek fiyatla mal satıyor? haberimizde yer alıyor. , koronavirüs sırasında talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayanlarla ilgili ’nun gerekçeli kararının bugün Bakanlığın firma isimleriyle beraber yayımlanacağını belirtmişti.

    Koronavirüs fırsatçıları! Fahiş fiyatla satış yapan firma tam listesi!

    ticaret.gov.tr: Ticaret Bakanı Pekcan, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı ürünlerde fahiş fiyat artışı yapan firmaların bugün ifşa edileceğini açıklamıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs sırasında talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayanlarla ilgili Reklam Kurulu'nun gerekçeli kararının bugün Bakanlığın internet sitesinde firma isimleriyle beraber yayımlanacağını bildirdi. Pekcan, NTV'de katıldığı programda, soruları yanıtladı. Pekcan, son dönemde fahiş fiyatlara konu olan ürünler ve firmalarla ilgili denetimlerinin sürdüğünü, daha önce tespit ettikleri şirketlere Reklam Kurulunca idari para cezası kestiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

    FAHİŞ FİYATA SATANA CEZA

    "6 bin 558 firmadan savunması ve yasal süreci tamamlananlar da 14 Nisan'daki Reklam Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Buradaki bütün sonuçları hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de MASAK'la da paylaşıyoruz. Biz maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülkeyiz. Fahiş fiyatla mal satanları cezalandıracağız. Ancak hem Sağlık Bakanlığına tedarikte bir sıkıntı çıkarmayan ve fiyatlarda fahiş fiyat uygulamayan, makul fiyattan Bakanlığımızın ve halkın ulaşımına sunan ihracatçı firmalarımızın da önünü kapatmamamız lazım." Pekcan, e-ticaret ve kargo teslimatı konusunda bir sıkıntı olmadığına da dikkati çekti.

    İHRACATTA YÜZDE 17 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

    Pekcan "Martta İran'a ihracatımız yüzde 82 azaldı. İspanya'ya ve İtalya'ya yüzde 40, Fransa'ya yüzde 32,5 azalma var. Bu ay ihracatımızda bir miktar düşme göreceğiz ama yüzde 20'lerin altında olacak, yüzde 17 civarlarında bir düşüş bekliyoruz" dedi.

    TİM: BU SÜRECİN KAZANANI OLABİLİRİZ

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, hedeflerinden sapmadıklarını söyledi. Gülle "Aksamalar olabilir ama telafi edecek zaman var önümüzde. Salgın kontrol altına alınırsa bu sürecin kazananı olacağız" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi ticaret.gov.tr: Fahiş fiyatla satış yapan firma tam listesi! Hangi markalar yüksek fiyatla mal satıyor?
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