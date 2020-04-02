FAHİŞ FİYATA SATANA CEZA

"6 bin 558 firmadan savunması ve yasal süreci tamamlananlar da 14 Nisan'daki Reklam Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Buradaki bütün sonuçları hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de MASAK'la da paylaşıyoruz. Biz maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülkeyiz. Fahiş fiyatla mal satanları cezalandıracağız. Ancak hem Sağlık Bakanlığına tedarikte bir sıkıntı çıkarmayan ve fiyatlarda fahiş fiyat uygulamayan, makul fiyattan Bakanlığımızın ve halkın ulaşımına sunan ihracatçı firmalarımızın da önünü kapatmamamız lazım." Pekcan, e-ticaret ve kargo teslimatı konusunda bir sıkıntı olmadığına da dikkati çekti.