Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro, sinema ne zaman açılacak? Mekanların açılış tarihi belli oldu mu? Vatandaşların evde kal çağrılarına uyduğu ülkemizde, yakın temasa geçilebilecek alanların çalışmasına da sınırlama getirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kafeler, eğlence mekanları, tiyatro, sinema, konser salonları gibi mekanların çalışması durduruldu. Peki mekanların açılış tarihi belli oldu mu? Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro, sinema ne zaman açılacak?

STARBUCSK NERO CAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro, sinemaların ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

Tiyatro,

sinema salonları,

gösteri merkezi,

konser salonu,

nişan/düğün salonu,