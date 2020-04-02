Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.04.2020 09:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2020 09:22
    ABONE OL

    Son dakika: de peş peşe ler! Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları...

    Son dakika haberi... de haberleri peş peşe geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde bir değişiklik olması beklenmiyor. Benzin, ezeli rakibi motorinle arasını açıyor. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar düştü.



    Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde bir değişiklik yok. Benzin, ezeli rakibi motorinle arasını açıyor. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar düştü.

    Dün gece benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı, otogazda ise 95 kuruş indirime gidildi.



    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Benzinde peş peşe indirimler! Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri