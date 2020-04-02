



Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde bir değişiklik yok. Benzin, ezeli rakibi motorinle arasını açıyor. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar düştü.

Dün gece benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı, otogazda ise 95 kuruş indirime gidildi.