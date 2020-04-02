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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    SGK firmaların aidatlarını erteledi

    Çalışma Bakanlığı, SGK'ya tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

    SGK firmaların aidatlarını erteledi
    Çalışma Bakanlığı, SGK'ya tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz'a kadar durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada ayrıca, aidatını yatıracak veya yatırmış olup da belgelerini teslim etmeyenlerin ödeme dekontunu, dilekçe ve eklerini 15 Haziran'a kadar e-posta ile iletmesi gerektiği anımsatıldı.

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