PTT KART NEDİR?

PTT Bank, 81 ilde ve ilçelerde olmak üzere şubeleri sayesinde hem banka işlemlerini hem de bankamatik işlemleri gerçekleştirmek için yeni bir sistem ile hizmet veriyor. Vatandaşların adına oluşturulan banka hesabı ile eski sistemdeki gibi banka çeki gönderme ve para gönderip alma işlemleri artık bankamatik üzerinden yapılabiliyor ve bu işlem için PTT kart kullanılıyor.

Vatandaşların PTT kart alabilmeleri için herhangi bir PTT İşyerine müracaat ederek Posta Çeki Hesabı açtırmaları yeterlidir. Ayrıca Şirket aracılığı ile emekli maaşı alan vatandaşlar ve Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL ) yapılan ödemeler için silah altına alınan tüm yükümlülere PTT kart verilmektedir.

PTT kart için herhangi bir kart aidatı, işletim ücret vb. bulunmamaktadır.