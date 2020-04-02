Pazar yerine müşteri ayarı

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'nca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecek. Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınacak. İçeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanacak. Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulacak, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor hazırlanacak ve koridorda bekleyenler arasında en az 2 metre mesafe bırakılacak. Pazarlarda akşam üstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için de vatandaşların akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları sağlanacak.