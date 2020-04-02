Mobil akademi ile kesintisiz eğitim

Türk Telekom'un Mobil Akademi platformu, çalışanlara kesintisiz eğitim ve iş devamlılığı imkanı tanıyor. Türk Telekom'un açıklamasına göre; platform sayesinde çalışan eğitimleri ofis dışında da devam ediyor. Şirketler, eğitim içeriklerini platforma yükleyerek çalışan eğitimlerini eksiksiz ve kesintisiz şekilde yürütebiliyor. Platform üzerinde 'anket' uygulaması da bulunuyor.
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