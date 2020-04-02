Mobil akademi ile kesintisiz eğitim

'unplatformu, çalışanlarakesintisiz eğitim ve iş devamlılığıimkanı tanıyor. Türk Telekom'unaçıklamasına göre; platform sayesindeçalışan eğitimleri ofis dışında dadevam ediyor. Şirketler, eğitimiçeriklerini platforma yükleyerekçalışan eğitimlerini eksiksiz vekesintisiz şekilde yürütebiliyor.Platform üzerinde 'anket' uygulamasıda bulunuyor.