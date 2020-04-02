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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    Mobil akademi ile kesintisiz eğitim

    Türk Telekom'un Mobil Akademi platformu, çalışanlara kesintisiz eğitim ve iş devamlılığı imkanı tanıyor. Türk Telekom'un açıklamasına göre; platform sayesinde çalışan eğitimleri ofis dışında da devam ediyor.

    Mobil akademi ile kesintisiz eğitim
    Türk Telekom'un Mobil Akademi platformu, çalışanlara kesintisiz eğitim ve iş devamlılığı imkanı tanıyor. Türk Telekom'un açıklamasına göre; platform sayesinde çalışan eğitimleri ofis dışında da devam ediyor. Şirketler, eğitim içeriklerini platforma yükleyerek çalışan eğitimlerini eksiksiz ve kesintisiz şekilde yürütebiliyor. Platform üzerinde 'anket' uygulaması da bulunuyor.

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