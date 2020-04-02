Sağlık Bakanlığı koronavirüs son durum açıklaması vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Corona salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, virüsün yayılım hızıyla ilgili bilgiler verilmeye devam ediyor. 1 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların ardından ölü, iyileşen, entübe, yoğun bakım hasta sayısı ve test rakamları da merak ediliyor. Peki, 2 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Türkiye koronavirüs son durum ve açıklamalar... Karantina nerelerde var? İşte, karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? İşte detaylar…
En çok vaka sayısı İstanbul'da
Tüm illerde vakaya rastlandığına da değinen Koca " Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki vaka sayısına ilişkin şu şekilde konuştu:
" İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, onu Ankara izliyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Burada da ağırlıklı İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya."
Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti.
Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti.
1 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?
TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679
TOPLAM VEFAT SAYISI: 277
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 63
KORONAVİRÜS VAKASI HANGİ İL VE İLÇELERDE GÖRÜLDÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bütün illerimizde koronavirüs salgınına rastlandı.İstanbul'daki vaka sayısı 8,852. İzmir'de 853 vaka Ankara'da 712 vaka Konya'da 584 ve Kocaeli'de 410 vaka.
39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde ise can kaybı yok
Hayatını kaybedenlerin 79,5'u 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanlardan 74,5'i 60 yaş üstü. Kronik hastalığı olarak yoğun bakımda olanlar ise yüzde 75'te." şeklinde açıklama yaparak il il vaka sayılarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.
Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.
Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.
Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.
Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:
|Adana 197
|Edirne 89
|Malatya 49
|Adıyaman 26
|Elazığ 9
|Manisa 65
|Ağrı 29
|Erzincan 17
|Mardin 34
|Aksaray 4
|Erzurum 86
|Mersin 9
|Amasya 24
|Eskişehir 83
|Muğla 43
|Ankara 712
|Gaziantep 37
|Muş 11
|Afyon 11
|Giresun 61
|Nevşehir 18
|Antalya 95
|Gümüşhane 12
|Niğde 3
|Ardahan 5
|Hakkari 2
|Ordu 73
|Artvin 15
|Hatay 22
|Osmaniye 31
|Aydın 12
|Iğdır 25
|Rize 88
|Balıkesir 87
|Isparta 268
|Sakarya 207
|Bartın 8
|İzmir 853
|Samsun 112
|Batman 7
|İstanbul 8852
|Siirt 32
|Bayburt 18
|Kahramanmaraş 15
|Sinop 31
|Bilecik 5
|Karabük 10
|Sivas 67
|Bingöl 8
|Karaman 12
|Şanlıurfa 11
|Bitlis 22
|Kars 25
|Şırnak 3
|Bolu 6
|Kastamonu 13
|Tekirdağ 101
|Burdur 2
|Kayseri 109
|Tokat 80
|Bursa 135
|Kırıkkale 22
|Trabzon 74
|Çanakkale 24
|Kırklareli 35
|Tunceli 6
|Çankırı 13
|Kırşehir 4
|Uşak 38
|Çorum 29
|Kilis 16
|Van 26
|Denizli 81
|Kütahya 5
|Yalova: 46
|Diyarbakır 26
|Konya 584
|Yozgat 13
|Düzce 21
|Kocaeli 410
|Zonguldak 112
TÜRKİYE'DE SON DURUM NEDİR?
Ülkemizde bugün 63 hasta vefat ederken, Corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 277 kişiye yükseldi.
KARANTİNAYA ALINAN İLÇELER KÖYLER VE BELDELER
Ordu Kabataş'ta bir mahalle karantinaya alındı!
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması sonucu yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir mahalle korona virüs vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması sonucu yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi.
Testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişi sayısının yüksek olduğunun tespit edilmesi üzerine salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar mahallede karantina kararı alındı.
Karantina kararı alınması nedeniyle Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisine giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Ordu Valiliği, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını açıkladı.
Sivas'ta 5 köy karantinada! Giriş çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Sivas'ta 5 köy karantinaya alındı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ve Koyuluhisar'da ise 2'şer köye giriş-çıkışların yasaklandığı duyuruldu.
Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 köy karantina altında alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ilçesinde 2 köy ve Koyuluhisar ilçesinde 2 köy karantina altına alındı. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı tedbir amaçlı korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli köyleri, Suşehri Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi..
Kütahya Valiliğinden karantina duyurusu
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.
Evlerinde kalmaları yönünde vatandaşların uyarıldığı açıklamada, onlardan, bulundukları şehir, belde ya da köyü terk etmemeleri, zorunlu olmadıkça seyahata çıkmamaları istendi.
Öte yandan, Valiliğin kararı doğrultusunda görevlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantina altına alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.
Malatya - Kuluncak
Malatya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı.
Alınan bilgilere göre, yaklaşık 10 gün önce İstanbul'dan Kuluncak ilçesi, Kaynarca Mahallesi -Zafer Sokak'ta bulunan evlerine dönüş yapan İ.D. ve eşi F.D.'den korona virüsü semptomları görülmesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirlenen İ.D. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı.
Van - Çaldıran
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.
Yozgat - Çekerek
Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Köy, giriş- çıkışlara kapatıldı.
Rize- Kendirli
Rize'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındı.
Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın izni ve onayıyla Kendirli beldesi ve yakın teması olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinin potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi olduğu belirtirek, "Muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır" denildi.
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Corona virüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Çin'deki bir deniz ürünleri pazarındaki yılanlardan insanlara geçiş yaptığı düşünülmektedir?
CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR
Ağız burun yoluyla bulaşan virüs, alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılabilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır.
CORONA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?
- İştahsızlık ve kilo kaybı
- Ateş
- Halsizlik ve durgunluk
- Karın bölgesinin şişmesi
- Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
- Solunum sorunları ve nezle
- Denge sorunları
CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ NE?
Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalarak hastalığın yayılmasını engellemek yapılması gerekenlerdir.
CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?
Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerekmektedir.
Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir. Yeni tip corona virüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü. Bu vakalar Çin halk cumhuriyetinde bulunmuş olan kişilerdi. Son 2 hafta içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti seyahat öyküsü olup, ateş, nefes darlığı veya grip semptomları olan kişilerin hekim kontrolü önerilir.
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