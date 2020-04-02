" İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, onu Ankara izliyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Burada da ağırlıklı İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya."

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti.

Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti.