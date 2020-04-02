İstanbul’un enflasyonu yüzde 0.33 arttı

İstanbul'da, perakende fiyatlar Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0.33, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12.47 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın Mart 2020 fiyat indekslerine göre, perakende fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre giyimde yüzde 3.84, diğer harcamalarda yüzde 2.56, gıdada yüzde 0.98, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.50, ev eşyasında yüzde 0.19 arttı.
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