Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    İstanbul’un enflasyonu yüzde 0.33 arttı

    İstanbul'da, perakende fiyatlar Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0.33, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12.47 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın Mart 2020 fiyat indekslerine göre, perakende fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre giyimde yüzde 3.84, diğer harcamalarda yüzde 2.56, gıdada yüzde 0.98, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.50, ev eşyasında yüzde 0.19 arttı.

    İstanbul’un enflasyonu yüzde 0.33 arttı
    İstanbul'da, perakende fiyatlar Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0.33, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12.47 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın Mart 2020 fiyat indekslerine göre, perakende fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre giyimde yüzde 3.84, diğer harcamalarda yüzde 2.56, gıdada yüzde 0.98, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.50, ev eşyasında yüzde 0.19 arttı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi İstanbul’un enflasyonu yüzde 0.33 arttı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri