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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    Herkes krediye koştu

    Coronavirüs sebebiyle ekonomide yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilmek amacıyla finans sektörü yeni önlemler almaya devam ediyor. İhtiyaç kredileri yüzde 50, taşıt kredi başvuruları yüzde 15 arttı.

    Herkes krediye koştu
    Coronavirüs sebebiyle ekonomide yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilmek amacıyla finans sektörü yeni önlemler almaya devam ediyor. Topyekün mücadele kapsamında bankalar da kredi borçlarında erteleme, ödemesiz dönem, yapılandırma ve ek kredi limitleri de dahil olmak üzere birçok destek paketini devreye aldı. Bu dönemde arama motorları üzerinden 'kredi erteleme' aramalarında 100 kat artış gözlemlendi. Bir internet sitesinin araştırmasına göre; geçtiğimiz hafta, Mart'ın ilk haftasına göre online kredi başvurularında dikkat çekici değişimler yaşandı. İhtiyaç kredilerinde yüzde 50, taşıt kredi başvurularında yüzde 15 artış yaşandığı görüldü.

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